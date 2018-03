Brugse Zot voortaan ook in Canada 14 maart 2018

Brouwerij De Halve Maan sluit vandaag een overeenkomst met twee importeurs uit Quebec en Ontario in Canada om voortaan ook Brugse Zot uit te voeren. Dat raakte bekend tijdens het staatsbezoek van koning Filip aan Canada. De biermarkt in dat land is sterk gereglementeerd, wat de import voor buitenlandse spelers belemmert. Voor de Brugse brouwerij ontkurkte staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) gisteren op een lanceringsevenement in Ottawa alvast de eerste flessen Brugse Zot in Canada. In de VS is De Halve Maan al tien jaar actief en is er nu jaarlijks 1.500 hectoliter afzet van Brugse Zot en Straffe Hendrik. "Het moet binnen een jaar of twee ook in Canada in die richting gaan", legt CEO Xavier Vanneste uit. (BHT)