Brugse Welp bekroont werk van studenten 26 april 2018

De Brugse Welp, een prijs voor studenten in Brugge, is uitgereikt. In de categorie student-ondernemer wint Joren Vanheste van Howest. Hij maakte een ontwerp van meubilair voor een mini-huisje. Daarvoor krijgt hij 1.000 euro. In de categorie beste eindwerk eindigden twee kandidaten op een gedeelde eerste plaats. Ze krijgen elk 500 euro. Het zijn Kelsey Casier van Vives en Simon Gysbrecht van Vives. Ook Toon Cochez van Vives viel in de prijzen. Hij kreeg 250 euro voor zijn analyse van sponsoring bij het bedrijf Callant.





(BHT)