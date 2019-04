Brugse Veemarkt verkocht aan projectontwikkelaar: 87 marktkramers moeten op zoek naar locatie in de buurt Bart Huysentruyt

07 april 2019

13u29 0 Brugge De Veemarkt in Sint-Michiels is verkocht. Projectontwikkelaar Global Estate Group uit Oostkamp heeft plannen met de wat verloederde site. De 87 marktkramers die er elke zondag postvatten, moeten uitkijken naar een nieuwe locatie. “We zoeken een alternatief in de buurt", zegt Hedwig Demeulenaere van de Brugse Marktkramersbond.

Het zat er al een tijdje aan te komen en nu is het ook officieel: de Brugse Veemarkt is verkocht. De site langs de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels zag er de voorbije jaren steeds troostelozer uit. Alleen de cafetaria en de zondagsmarkt lokten nog volk. De zondagsmarkt was op deze locatie decennialang een traditie. Tot 1993 was er wekelijks een markt. Daarna moesten de marktkramers verhuizen naar Ten Briele omdat het organiseren van markten op privégrond verboden werd. Maar op 3 juli 2011 streken er weer meer dan tachtig marktkramers neer. Toen mocht het immers weer. Duizenden mensen vonden hun weg naar de populaire zondagsmarkt. “Het is een van de meest bezochte markten in onze provincie", zegt Hedwig Demeulenaere van de Brugse Marktkramersbond. “De locatie heeft natuurlijk heel veel voordelen: 1.400 parkeerplaatsen, een eigen cafetaria met 400 plaatsen en een goede bereikbaarheid.”

Nog zeker anderhalf jaar blijven

Maar daar komt dus mogelijk een einde aan, want Global Estate Group uit Oostkamp zal er een nieuw project realiseren. Of de marktkramers nog in dat plaatje passen, valt af te wachten. “We weten nog van niets", zegt Demeulenaere. “Maar we zitten binnenkort samen met de ontwikkelaar om de mogelijkheden te overlopen. Wat we wel weten, is dat we nog minstens anderhalf jaar mogen blijven. Ook met de stad Brugge hebben we al overleg gehad. Als de zondagsmarkt hier verdwijnt, moet er een alternatief komen. En dat alternatief zien we het liefst hier in de buurt.”

Eenvoudig wordt dat niet. “Want zo gemakkelijk vind je geen terrein voor 87 marktkramers”, zucht hij. “Daarnaast moet er ook nog parking zijn, een toilet voor de marktkramers en klanten en bij voorkeur ook een horecazaak in de buurt.” Hedwig denkt aan het plein aan de achterkant van het station, of ook de grote parking van hogeschool Vives. “Waar we ook belanden, we zullen sowieso weer moeten investeren om die nieuwe locatie te promoten.”

Dupe

Raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) vindt het positief dat er iets gebeurt met de site. “Want die plek ligt er al te lang verkommerd bij. Maar ik voel mee met de marktkramers, die alweer moeten verhuizen en de dupe dreigen te worden. Ook veel Bruggelingen gaan naar de markt. Er moet dus een oplossing komen. Er kan ook een probleem ontstaan tijdens topwedstrijden van de Brugse voetbalploegen, want nu wordt de Veemarkt ook gebruikt als extra parking.”

Werk aan de winkel dus voor het stadsbestuur van Brugge. “We zullen rustig de gesprekken aanknopen”, zegt schepen van Markten Pablo Annys (sp.a). “Mogelijk kan er in het nieuwe project ruimte komen voor de zondagsmarkt. Indien niet, dan kijken we bijvoorbeeld naar de parking van Vives in de buurt. Maar het is te vroeg om daar uitspraken over te doen.”