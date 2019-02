Brugse studenten nemen zorgafdeling over

in Zeeuws-Vlaanderen BHT

12 februari 2019

17u08 0 Brugge Zeven studenten van ZoWe verpleegkunde Brugge-Oostende zijn sinds deze week ingewerkt om alle taken over te nemen op een afdeling van ouderenzorginstelling Rozenoord in Sluis.

De twintig bewoners worden in totaal acht weken lang door hen in de watten gelegd. De laatste vier weken van de stage werken zij zoveel mogelijk zelfstandig. Deze leerafdeling vloeit voort uit het Europees project Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland. Zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse kant van de grens is verpleegkunde een knelpuntberoep. Dit tekort op de arbeidsmarkt zal de komende tijd verder toenemen. Docenten van ZoWe verpleegkunde zullen de studenten wekelijks bezoeken en opvolgen. Het is de bedoeling dat daarna Nederlandse studenten in Vlaanderen gaan stagelopen.