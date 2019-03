Brugse Stadsgids valt in de brievenbus BHT

30 maart 2019

20u22 0 Brugge De Brugse stadsgids, een wegwijzer tussen alle stadsdiensten, valt de komende week in de brievenbus.

De gids is een handige papieren wegwijzer naar de diensten van stad Brugge, OCMW, politie en andere overheden. Je vindt er snel praktische informatie in terug via het handige trefwoordenregister. De stad staat zelf in voor de redactie van de gids. Hij valt vanaf 1 april in alle bussen. De gids is ook raadpleegbaar via www.brugge.be.