Brugse stadsdiensten hele dag in de weer: “Meer dan honderd mensen geholpen” Sociale economie-bedrijven steken de handen uit de mouwen Bart Huysentruyt

23 januari 2019

17u36 0 Brugge Meer dan honderd Bruggelingen hebben gebruik gemaakt van de Preventiedienst om hun stoep sneeuwvrij te krijgen. Het zijn vooral 75-plussers die de stad inschakelen, omdat ze het zelf niet meer kunnen. De sneeuw zorgde gisteren vooral voor pret en weinig problemen.

De sneeuw legt al een paar dagen een mooi dik dekentje over Brugge en zorgt voor mooie plaatjes. Het stadsbestuur riep dinsdag al alle bewoners op om zoveel als mogelijk zélf sneeuw te ruimen voor de eigen deur. Elke bewoner is immers verplicht om sneeuw en ijzel voor de eigen woning zelf te verwijderen.

Maar er zijn ook een pak mensen die de sneeuw voor hun deur zelf niet meer kunnen ruimen. Zij kunnen beroep doen op de stad. “Het gaat vooral om de groep bewoners ouder dan 75 die zelf de sneeuw niet kunnen ruimen en geen beroep kunnen doen op poetshulp, buren, familie of vrienden”, zegt schepen van preventie Mathijs Goderis (sp.a). “Op die lijst staan sinds een paar jaar al 85 mensen. De sneeuw van de afgelopen dagen en de oproep die we lanceerden in de media, heeft dat aantal nog de hoogte ingejaagd. We kregen nog veertig extra aanvragen.”

Het zijn niet de stadsdiensten zelf die de sneeuw komen ruimen, maar medewerkers van een aantal sociale economie-initiatieven zoals Sobo en Foodstep. Ze waren woensdag onder meer actief in de buurt van de Scheepsdalebrug. “Het helpt me zeker, want ik zou het niet meer kunnen”, vertelt een bejaarde bewoonster. “Toen ik de oproep hoorde, heb ik me aangemeld. Als ik de deur uit wil, dan riskeer ik anders een tuimelperte en dat is echt wel het laatste wat ik wil.” Wie zich nog aan deze lijst wenst toe te voegen, kan contact opnemen met stad Brugge op telefoonnummer 050/44.80.66. “We vragen om niet alleen te bellen als het gesneeuwd heeft. Beter is om je naam en adres op te geven in een kalme periode, zodat je sowieso geholpen wordt als het gesneeuwd heeft”, zegt Goderis.

De sneeuw veroorzaakte woensdag verder weinig hinder in het Brugse. Op diverse plaatsen was er heel wat vertraging door het gladde wegdek, maar zware ongevallen of hinder bleven uit. “De voornaamste oproep was een vrachtwagenchauffeur die niet boven raakte op de Boudewijnbrug. De strooidiensten zijn daar extra gaan strooien”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie. “De hoofdwegen zijn relatief sneeuwvrij. Vooral in de zijstraten en op bruggen blijft het opletten.” Op diverse plaatsen in de regio waren sneeuwruimers al de hele ochtend volop bezig met het sneeuwvrij maken van de fietspaden.