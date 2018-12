Brugse schone is één van de verleidsters in nieuw seizoen ‘Temptation Island’ Mathias Mariën

14 december 2018

20u48 0 Brugge De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ is nog enkele maanden van ons verwijderd, maar beetje bij beetje worden de namen van de verleiders en verleidsters bekend. Eén daarvan is de Brugse schone Emma, die in de horeca werkt.

Emma is alvast bekend met het ‘Temptation Island’-wereldje. Zo is de jonge twintiger op Instagram bevriend met Tijs, die in het vorige seizoen de dames probeerde te verleiden. Daarnaast reageert ook Bruggeling Marvin, die in het verleden deelnam met z’n toenmalige vriendin Louise, op haar foto’s. Op sociale media is Emma alvast niet vies van een streepje verleiding en poseert ze gewillig in bikini op parelwitte stranden. De opnames zijn ondertussen al even achter de rug. Of de Brugse schone een even beruchte passage zal maken als Marvin, die andere Bruggeling, zal pas duidelijk worden als de eerste afleveringen op het scherm te zien zijn.