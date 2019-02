Brugse restaurantuitbater vraagt in beroep vrijspraak voor slagen aan ex Jeffrey Dujardin

26 februari 2019

17u42 0 Brugge Een Brugse restaurantuitbater vraagt in beroep de vrijspraak voor slagen aan zijn ex. Daarnaast zou hij ook haar banden van haar wagen plat gestoken hebben. In eerste aanleg kreeg de 47-jarige Mourade S. acht maanden cel.

De feiten dateren van 2015, hij zou toen aan zijn ex-vrouw enkele slagen uitgedeeld hebben, haar haren uitgetrokken en zelfs tweemaal haar banden hebben lat gestoken. De Bruggeling ontkent alles, “Ze is een vals, lastig mens, ik heb er alles aan gedaan om haar te vermijden.” Zijn advocaat, Tine Coddens, vraagt de vrijspraak. “Het verhaal van de vrouw is ongeloofwaardig, het rammelt langs alle kanten. Ze schuwt de enscenering niet.”

De procureur-generaal in beroep zag het anders, “Jullie waren ooit twee handen op één buik, nu sta je tegenover elkaar met messen”, aldus procureur-generaal De Smet. “Ik heb nog nooit een vrouw gekend die haar eigen haar heeft uitgetrokken. Het is duidelijk dat er een discussie is geweest, je had toen het karakter en de gelegenheid. Waarschijnlijk zijn uw stoppen doorgeslagen”, zei De Smet die akkoord ging met een werkstraf. In augustus zou S. ook nog een fiets gestolen hebben, zijn verklaring daarvoor zorgde voor gefrons in het hof, “Ik was depressief, daarom ben ik ermee buiten gewandeld.” Uitspraak op 3 april.