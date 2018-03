Brugse Poorter voor Hugo Broos, ook Wilfried Meert gelauwerd 20 maart 2018

Het Verbond van Brugse Sportjournalisten reikte voor de 19de keer de trofee De Brugse Poorter uit. Een prijs die een sporter uit de regio beloont voor sterke prestaties tijdens het afgelopen jaar. De eer viel dit keer (ex-)voetbalcoach Hugo Broos uit Varsenare, te beurt. De kersverse nieuwe sportief directeur van KV Oostende won in 2017 met Kameroen de Africa Cup. De prijs voor 'Verdienstelijke Loopbaan' gaat naar Wilfried Meert. De Bruggeling was dit jaar als afscheidnemend organisator van de Memorial Ivo Van Damme de uitverkorene. De ex-sportjournalist van deze krant was 15 jaar de begeesterende kracht van deze jaarlijkse vermaarde atletiekmeeting in het Koning Boudewijnstadion.





(BHT)