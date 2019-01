Brugse politie ‘viert’ einde BOB-campagne met grootschalige controle Mathias Mariën

27 januari 2019

08u53 3 Brugge De politie van Brugge heeft zaterdagavond op diverse locaties controles gehouden op alcohol en drugs om het einde van de BOB-campagne te ‘vieren’.

Met de nieuwe controles na de alombekende BOB-campagne wil de Brugse politie aantonen dat ze consequent blijven controleren. Dat doen ze onder andere met de ZAD-campagne, wat synoniem staat voor ‘zonder alcohol en drugs’. “Het toont dat we ook na de BOB-campagne blijven toezien op alcohol en drugs in het verkeer”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. Vlakbij de Unesco-rotonde werd een groot dispositief opgesteld en haalde de politie bestuurders uit het verkeer ter controle. Daarbij kregen ze hulp van 12 studenten van de West-Vlaamse politieschool. Ook mobiele patrouilles gingen op pad om bestuurders die een sluipweg wilden nemen te onderscheppen. Met de diverse acties wil de politie vooral waarschuwen dat alcohol en drugs in het verkeer ook ná de bekende BOB-campagne niet kan en dat de kans op controle even groot blijft.