Brugse politie op zoek naar dementerende Amerikaanse toerist Mathias Mariën

02 januari 2019

21u48 0 Brugge De Brugse politie is dringend op zoek naar een vermiste Amerikaanse toerist.

“Op 02/01/2019 omstreeks 12.30 uur is HOLT Frank, een Amerikaanse toerist, zijn groep uit het oog verloren in de Brugse binnenstad. Sindsdien is er van hem geen spoor meer. De man bevindt zich vermoedelijk in Brugge”, zegt de politie. “Hij is dementerend en niet 100 procent goed te been. Frank is ongeveer 1m80 groot, draagt een donkere muts, een lange grijze mantel, een beige broek en bruine schoenen. Hij is 69 jaar oud, heeft wit/grijs haar, een wit/grijze baard en draagt een bril.”

Indien iemand HOLT Frank ziet, wordt die gevraagd contact op te nemen op het noodnummer 112.