Brugse politie-inspecteur veroordeeld voor zwaar ongeval met 1,6 promille in bloed: “Ik was afgeleid door mijn gsm” Mathias Mariën

28 januari 2019

13u08 22 Brugge Een Brugse politie-inspecteur is veroordeeld tot 30 dagen rijverbod en een boete van 1.600 euro. Met 1,6 promille in zijn bloed ramde de politieman met 40 jaar dienst achtereenvolgens een vluchtheuvel, paaltje en geparkeerde wagen. Net voor het ongeval was hij bovendien bezig met zijn gsm. “De man kreeg intern een tuchtsanctie. Een ontslag was niet aan de orde”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

De Brugse politie-inspecteur besefte maandagochtend maar al te goed dat hij op 2 augustus 2018 een zware fout maakte. “Mijn cliënt kwam terug van de tennisclub en had meer gedronken dan toegelaten”, pleitte zijn advocaat. “Ik wil wel benadrukken dat hij wel nog in staat was om te rijden. Op het ogenblik van het ongeval was mijn cliënt al enige tijd op weg.” De verdediging benadrukte bovendien dat ze zich bewust is van de voorbeeldfunctie die de man heeft als politie-inspecteur.

Versmalling

Het ongeval gebeurde langs de Gistelsesteenweg in Sint-Andries. Even na 22 uur verloor de politieman de controle over zijn stuur en ramde achtereenvolgens een vluchtheuvel, een paaltje en een geparkeerde wagen om uiteindelijk pas tot stilstand te komen vlak voor een boom. Het aangereden voertuig was helemaal vernield en ook de auto van de politieman was rijp voor de schroothoop.

Zijn advocaat zocht weinig excuses voor het ongeval, maar wees wel op de gevaarlijke verkeerssituatie. “Op die plaats is er een plotse versmalling van de rijbaan. Volgens buurtbewoners gebeurden er al diverse zware ongevallen. Al beseft mijn cliënt ondanks alles dat hij in fout was. Het schuldbesef is dus zeker aanwezig”, klonk het pleidooi. Toen de politierechter vroeg hoe de zware aanrijding juist kon gebeuren op een recht stuk weg, moest de inspecteur toegeven dat hij vlak voordien bezig was met zijn gsm. Een uitleg die de rechter matig kon appreciëren, aangezien de politie dagelijks heel wat bestuurders beboet die met hun gsm bezig zijn. “Ik reed met de wagen van mijn echtgenote. Mijn eigen gsm was niet geconnecteerd, al is dat helemaal geen excuus voor het ongeval”, sprak de politieman zelf, die al 40 jaar dienst heeft en over een blanco strafblad beschikte.

Niet geldig gekeurd

De politierechter gaf de beklaagde voor het rijden onder invloed een rijverbod van 30 dagen en een boete van 1.600 euro, waarvan 800 euro effectief. Voor het ongeval zelf kreeg hij 200 euro boete. Uit controle bleek bovendien dat het voertuig niet geldig gekeurd was. Daarvoor kreeg de man nog een boete van 120 euro. Bovenop het vonnis mocht de inspecteur het na het ongeval al intern uitleggen bij de politie. “We hebben hem een tuchtsanctie opgelegd. Een ontslag was niet aan de orde”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.