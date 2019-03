Brugse politie beschikt binnenkort wellicht over eigen bodycams Mathias Mariën

19u43 0 Brugge De politie van Brugge beschikt binnenkort wellicht over 45 bodycams. Het stadsbestuur zal op de eerstvolgende gemeenteraad voorstellen om de aankoop goed te keuren. Vooral bij conflictsituaties kunnen de bodycams een grote meerwaarde betekenen.

Enkele maanden geleden testte de politie het gebruik van bodycams al eens uit. Dat gebeurde toen vooral in het uitgaansmilieu. De resultaten waren veelbelovend, waardoor het Brugs stadsbestuur 45 exemplaren met bijhorende software wil aankopen. Belangrijk om te weten is dat de camera’s niet continu zullen gebruikt worden. De gefilmde moet ook steeds op de hoogte zijn van het gebruik van een bodycam. De camera’s zullen vooral hun nut bewijzen in conflictsituaties, aangezien alles op beeld wordt vastgelegd wat wordt gezegd. Bovendien is er ook het preventieve luik. Een bodycam kan ‘schrikwekkend’ werken, waardoor potentiële amokmakers zich sneller gedeisd zullen houden. De camera’s zullen mogelijk al binnen een maand operationeel zijn en zijn vooral voorzien in het uitgaansleven.