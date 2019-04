Brugse politici in Qatar: “Voor een vreedzamer wereld” BHT

16u41 0 Brugge Sinds zaterdag en nog tot woensdag nemen Kamerlid Sandrine De Crom (Open Vld) en senator Pol Van Den Driessche (N-VA) deel aan de 140ste Algemene Vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) in Doha (Qatar).

Samen met 1.700 parlementsleden uit 160 landen nemen ze deel aan de debatten in commissies en in plenaire vergadering. ‘Hoe kan het onderwijs bijdragen tot een vreedzamer wereld” is het centrale thema. De twee Brugse politici maken deel uit van de Belgische delegatie met ook nog Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA). Sandrine De Crom hekelde de ondervertegenwoordiging van jongeren en vrouwen in parlementen wereldwijd. Met een verwijzing naar Gandhi: “Wees de verandering die je wil zien in de wereld en stem voor jongeren en vrouwen.” Pol Van Den Driessche hamerde op het belang van degelijk geschiedenisonderwijs dat ook aandacht heeft voor minder fraaie episodes uit het eigen verleden. “Naast ‘fake news’ kan ook ‘fake history’ kwalijke gevolgen hebben.”