Brugse organiseert benefiet ten voordele van Roemeense straathonden Mathias Mariën

17 april 2019

08u26 11 Brugge Mariska Deblock organiseert op 20 april een benefiet ten voordele van straathonden in Roemenië. Enkele jaren geleden haalde ze er zelf een hondje weg uit de barre omstandigheden.

Sindsdien zet de vrouw zich in als vrijwilliger voor de ‘Rescue Romanian Straydogs vzw’ waarbij Mariska nagaat of de potentiële adoptiebaasjes geschikt zijn. Met haar tussenkomst kregen ondertussen al 14 hondjes een nieuwe thuis. Omdat ze de straathonden ook financieel wil steunen, organiseert ze jaarlijks een benefiet. Op 20 april zijn er vanaf 19.30 uur optredens in Studio Hall van onder andere Peter Locket en Arrow the Band. Afgesloten wordt er met een dj-set. Tickets kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via de Facbeookpagina van Mariska Deblock.