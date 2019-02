Brugse MUG-heli krijgt cheque van 1.000 euro na verkoop brandweerbadges JHM

10u33 0 Brugge Het instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (IMDH vzw), dat de Brugse MUG-heli in de lucht houdt, kreeg een cheque van 1.000 euro overhandigd uit handen van Patrick Dumortier, Niels De Ruyck en Dieter Ghekiere.

Het drietal, afkomstig uit Middelkerke en Oostduinkerke, verkocht eind vorig jaar net als de voorgaande jaren opnieuw badges met opdrukken van de brandweer of andere hulpverlening. En ook dit jaar was dat weer een groot succes, want enkele weken geleden al werden ruim 360 badges verkocht. De opbrengst ging de voorbije jaren naar de MUG-heli, maar dit jaar werd het bedrag gesplitst en kreeg brandweersergeant Jan Bouttry uit Veurne, die getroffen werd door ALS, ook een groot deel. “De MUG-heli blijft ons echter nauw aan het hart liggen en daarom willen we dit initiatief blijven steunen”, verduidelijkt Patrick Dumortier. “Daarom zijn we blij dat we ook hen een cheque van 1.000 euro kunnen overhandigen. Het blijft onbegrijpelijk dat de overheid dit initiatief, dat al meermaals bewezen heeft dat het levens kan redden, niet volledig financieel steunt. Dankzij grote als kleine giften zoals deze hopen we dat ze er toch telkens in slagen de MUG-heli in de lucht te houden.” Dat is voor 2019 alvast weer gelukt, want het nodige budget van 650.000 euro is rond. Onder meer door talrijke giften zoals deze en geld van provincie, steden en gemeenten maar ook dankzij CEWEZ, de organisatie die havenarbeiders in Zeebrugge tewerk stelt. Zij overhandigden met 25.000 euro de grootste gift ooit.