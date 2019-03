Brugse labrador wordt acteur en wil duizenden straathonden in Servië redden Mathias Mariën

20 maart 2019

07u43 0 Brugge De bekendste labrador van Brugge wordt acteur. In een documentaire gaat Tudor, die bekend werd als de festivalhond met een gekke zonnebril, zich bekommeren om het lot van straathonden in Servië. Baasje Nicolas Compernolle staat zelf verbaasd van de impact die zijn viervoeter het voorbije anderhalf jaar had. “Het hoofddoel blijft om mensen en hulporganisaties samen te brengen waarbij de hond centraal staat. Tudor is ondertussen veel meer dan een festivalhond”, zegt de Bruggeling.

De trouwe volgers van Tudor herinneren zich nog goed hoe het succesverhaal begon. In de zomer van 2017 vroeg een festivalganger of hij op de foto mocht met de bruine labrador die een zonnebril en petje droeg. Toen de vragen bléven toestromen, besloot Nicolas Compernolle om – bij wijze van grap – één euro per selfie te vragen om te doneren aan het goede doel. Enkele festivals later was Tudor de festivalhond geboren. Ondertussen passeerden er al tal van events de revue. Een hondenstrandloop, een hondenfestival, een hondencafé, het gezicht van de dopjesactie en hondenvoeding en ga zo maar door. De gedachtegang was steevast dezelfde: de viervoeter moest en zou centraal staan.

Documentaire

Baasje Nicolas Compernolle moet spontaan glimlachen als hij het lijstje hoort. “Eerlijk? Ik had nooit verwacht dat het zo groot zou worden. Natuurlijk kan je daar van dromen, maar het realiseren is nog iets anders”, zegt de Bruggeling. Ondertussen blijft het lijstje aandikken. Op 4 april vertrekt het gezelschap, vergezeld door Joey Tuyaerts van het Knokse productiehuis Stokedhouse, met een mobilhome richting Servië. Tudor maakt daar zijn grote debuut als acteur, al speelde hij eerder wel al mee in een reclamespotje voor hondenvoeding. Deze keer is het echter anders. De bruine labrador zal schitteren in een documentaire over het lot van straathonden in Servië. Voor het project werkt Nicolas samen met Dog Happiness vzw, die voorziet in financiële steun, medicatie en verzorging en met de vzw’s Pawer en Tails4Life. Het Oostendse Urbano zorgt voor de mobilhome om de reis te kunnen maken. Blijft de vraag waarom de groep kiest voor Servië, meer bepaald het stadje Nis. Het antwoord blijkt evenwel simpel. “We bezoeken één van de grootste en bekendste hondenshelters (opvang voor straathonden, red.) ter wereld”, duidt Nicolas de keuze. “Die mensen leveren fantastisch werk, maar jammer genoeg zijn hun middelen beperkt. Het is bijna ongelofelijk hoe honden in Servië soms behandeld worden. Ze worden er simpelweg gedumpt langs de kant van de weg. Je hoort er de zotste verhalen.” Met de documentaire willen Nicolas en Joey het verhaal van A tot Z brengen. Het einddoel blijft hetzelfde als de rest van hun acties: het lot van de hond centraal stellen. In het tweede luik van de documentaire, die enkele minuten zal duren en zal verspreid worden via sociale media, zullen kijkers kunnen zien hoe ze zelf mee het verschil kunnen maken.

Toekomst

Het verhaal van Tudor krijgt zo steeds meer internationale allures. “Tudor is ondertussen veel meer dan de festivalhond waar mensen een foto mee willen”, knikt Nicolas bevestigend. “We willen écht iets betekenen in de hondenwereld en denken op de lange termijn. Je zou een benefiet kunnen organiseren en geld inzamelen, maar dat werkt enkel op de korte termijn. Wij denken verder dan dat.” De Bruggeling benadrukt bovendien dat de bruine labrador, die zeer goed omgaat met alle aandacht, ook in België zal te blijven zien zijn. Zo is er op 13 en 14 juli de tweede editie van het hondenfestival in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. “Hopelijk blijft ons verhaal nog lang duren en kunnen we hond én mens blijven samenbrengen voor een mooiere toekomst voor de viervoeters”, besluit Nicolas Compernolle. Alle avonturen en acties zijn te volgen via de Facebookpagina Tudor & Friends.