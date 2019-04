Brugse kringwinkel zit nu in trendy pand langs Maalse Steenweg MMB

01 april 2019

18u35 0 Brugge Na twintig jaar in de binnenstad is kringwinkel ‘t Rad verhuisd naar een andere stek langs de Maalse Steenweg. Het vorige pand was verouderd.

Voor de kenners: de vernieuwde winkel is gevestigd in het pand waar tot voor kort kledingketen JBC was. De nieuwe locatie heeft heel wat troeven. Er is heel wat natuurlijk daglicht, er zijn minder trappen voor de medewerkers, maar vooral: het pand is vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers én makkelijk bereikbaar voor klanten.

In de winkel - die er binnenin opvallend trendy uitziet - kunnen 16 mensen aan de slag. Het principe van de kringwinkel blijft uiteraard hetzelfde. Mensen die het minder breed hebben, of wie simpelweg op zoek is naar originele spullen, kunnen er allerlei zaken kopen aan goedkope prijzen. Ook het inleveren van spullen blijft logischerwijs mogelijk.