Brugse kinderboerderij lanceert oproep na sneeuwval: “Geef vogeltjes massaal eten” Mathias Mariën

23 januari 2019

10u51 14 Brugge Het is koud, dat heeft ondertussen iedereen gevoeld. Niet alleen voor de volwassenen en kinderen, maar óók voor de dieren. Bij kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek nemen ze de nodige maatregelen en blijven de meeste dieren binnen. Daarnaast lanceren ze een opvallende oproep. “Geef de vogeltjes zoveel mogelijk eten. Zeker vandaag”, klinkt het.

Dampende pony’s, schapen en ezels met de pootjes in de sneeuw: het zijn mooie beelden woensdagochtend in de kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek. De verantwoordelijken houden alleszins alles goed in de gaten en geven de dieren extra zorg. De dieren blijven ook zoveel als mogelijk binnen. De kinderboerderij lanceert door het dikke sneeuwtapijt alvast een oproep om de vogels levendig te houden. “Geef de vogeltjes zoveel mogelijk eten. Zeker vandaag”, klinkt het. De simpele reden: al het voedsel voor de vogels ligt onder de sneeuw- en ijslaag. In de kinderboerderij voorzien ze alvast enkele extra vogelkastjes met vetbollen en ander voedsel voor de vogeltjes.