Brugse kerstmarkt wint...Nederlandse award 02u44 0 Benny Proot Piet Deryse van het Brugs Handelscentrum met de award. Brugge Volgens de website kerstmarkten.nl is de Brugse kerstmarkt de beste van België.

De organisatoren van het Brugs Handelscentrum ontvingen zopas in het Nederlandse Utrecht een award. In Nederland werd de kerstmarkt van Haarlem als meest gezellige verkozen.





De prijs voor Brugge is opvallend, want de kerstmarkt kreeg heel veel kritiek dit jaar. Mensen vinden de kerstmarkt oubollig en weinig ambitieus.





"Maar blijkbaar is dat niet de mening van iedereen", zegt Piet Vanderyse van het Brugs Handelscentrum. "We zijn zelf aangenaam verrast met deze prijs. Het toont toch aan dat de huidige Brugse kerstmarkt in de smaak valt bij mensen die de markt voor het eerst bezoeken. Bruggelingen zijn misschien iets kritischer, omdat de markt voor hen een vertrouwd gezicht is geworden."





Volgende winter zouden alvast de kerstchalets vernieuwd worden.