Brugse jeugdvrienden nu Antwerpse theatertop NICO WARRINNIER EN DIRK VAN VOOREN VIEREN 10 JAAR 'DE KOMEDIE COMPAGNIE' BART HUYSENTRUYT

22 augustus 2018

02u26 0 Brugge Als rasechte Bruggelingen scoren in Antwerpen: niet evident, maar Dirk Van Vooren en Nico Warrinnier doen het met De Komedie Compagnie. Tal van bekende acteurs vierden in Antwerpen de tiende verjaardag van het theatergezelschap. "We nemen komedie 'au sérieux'."

Walter Baele, Peter Bulckaen, Leen Dendievel, Peter Thyssen en Wendy Van Wanten, ze kwamen zaterdag allemaal in Antwerpen de tiende verjaardag van De Komedie Compagnie mee vieren met barbecue en taart. In het laatste decennium zijn 23 theaterproducties de revue gepasseerd, gespeeld door 60 acteurs en goed voor 250.000 bezoekers. De bekendste producties waren onder meer 'Taxi, taxi', 'De schaar erin' en 'Wat een soep'.





Bezielers van het theatergezelschap zijn Dirk Van Vooren (44) en Nico Warrinnier (44), twee Bruggelingen. "We kennen elkaar al dertig jaar", zegt Warrinnier. "Dirk speelde toneel bij De Zonnestraal, ik was aangesloten bij Willen Is Kunnen. Hoewel dat toen niet gebruikelijk was, wisselden we vaak ideeën uit." Nico Warrinnier focuste zich mee op alles wat zich achter de schermen afspeelde. Dirk Van Vooren speelde later onder meer in Het Witte Paard in Blankenberge.





Geen billenkletsers

"Ik was al een tijd met theater bezig, toen het idee kwam om zelf een gezelschap op te starten", zegt Dirk Van Vooren.





"Er was nood aan amusement en vooral voor mij een nood aan een plaats waar ik mijn creatief ei kwijt kon." Van Vooren vond steun bij Warrinnier, die in Sint-Kruis lang Versmarkt Nico heeft uitgebaat en later directeur werd bij Carrefour. "Hij is de meest realistische van de twee. We zijn tien jaar geleden het avontuur aangegaan met één doel: komedie 'au sérieux' nemen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. We kiezen niet voor platte billenkletsers, maar gaan voor absolute topkwaliteit met sterke acteurs en geweldige producties. We schrijven bijvoorbeeld nooit zelf onze stukken, maar plukken ze uit het rijke verleden van theater wereldwijd."





Dat is anders dan wat bijvoorbeeld Sven De Ridder in Antwerpen doet. Maar concurrenten zijn ze niet, benadrukt De Ridder. "Dirk en Nico zijn uniek in wat ze doen in Vlaanderen. Het zijn bovendien heel sympathieke mensen om mee samen te werken. Straks speel ik mee in een van hun nieuwe stukken."





Nico Warrinnier - die binnenkort overigens voor het eerst vader wordt - woont nog altijd in Sint-Kruis, terwijl Dirk Van Vooren vanuit Sint-Niklaas elke dag naar Antwerpen rijdt. Dat moet wel, want het duo nam vijf jaar geleden in Antwerpen ook de concessie over van Theater Elckerlyc. De zaal met 830 zitjes draait sindsdien uitstekend, met meer dan 200 evenementen en 110.000 bezoekers per jaar. "Op termijn zullen we daar moderniseren", zegt Warrinnier.