Brugse horecapaus zit financieel aan de grond PHILIP CALLEEUW RISKEERT VIER JAAR CEL VOOR FISCALE FRAUDE MATHIAS MARIËN

25 januari 2018

02u42 0 Brugge De Brugse horecapaus Philip Calleeuw (51), die voor 18,9 miljoen euro aan belastingen ontdook, riskeert vier jaar effectieve celstraf. De voormalige eigenaar van zeven topzaken leeft nu een armtierig bestaan in het Spaanse Calpe. Gisteren kwam de man afgezakt naar België. Hij kreeg een stevige veeg uit de pan. "Bij een huiszoeking werd 800.000 euro cash aangetroffen. Calleeuw leidde een luxeleventje op kosten van de maatschappij", aldus procureur Kristof Lammens.

Het was een grote verrassing dat Philip Calleeuw (51) gisterenochtend de rechtbank van Brugge kwam binnengewandeld. De gevallen horecapaus leeft samen met zijn echtgenote Dominique De Vadder al jaren een teruggetrokken bestaan in het Spaanse Calpe. Bewust, zo blijkt. In Brugge heeft hij intussen een slechte reputatie. Een luxueus leven leiden, zoals het koppel gewoon was, is in Spanje niet aan de orde. Sterker nog: de man zit financieel volledig aan de grond. "Ik moet rondkomen met een loon van amper 1.000 euro. Wonen doen we in een klein huurhuisje zonder verwarming. Ik ben helemaal op. En ja, ik besef dat het mijn eigen verantwoordelijkheid is", getuigt Philip Calleeuw. Het contrast met zijn gloriejaren kan amper groter zijn. Tot vijf jaar geleden was de man zowat de horecapaus van Brugge. Op zijn hoogtepunt was de man eigenaar van Hotel Duc de Bourgogne op het Huidenvettersplein, restaurants De Beurze, Café Francais, Le Grand Café Belfort en Le Panier d'Or aan de Markt, restaurant Tom Pouce aan de Burg en hotel-restaurant 't Putje aan 't Zand. Stuk voor stuk horecazaken die erg veel succes kenden.





Decadent leven

In 2013 liep hij voor het eerst tegen de lamp. Het Brugs parket startte een onderzoek naar Calleeuw voor grootschalige belastingontduiking.





Aanleiding was een eerder onderzoek naar een mosselfabrikant die in het zwart mosselen verkocht aan restaurants. Zijn grootste afnemer? Jawel ... Philip Calleeuw. Volgens het Openbaar Ministerie ontdook hij tussen 2004 en 2013 via zijn bvba 18,9 miljoen euro aan belastingen. Gisteren kwam tijdens het proces zijn 'gouden regel' aan het licht: 80 procent wit, 20 procent zwart. Twee medewerkers - die niet vervolgd worden omdat ze een regeling uitwerkten met de fiscus - deden elke avond de ronde tussen de zaken om het zwart geld op te pikken. De totale schuld van 18,9 miljoen euro zal vermoedelijk nooit kunnen afgelost worden. De verkoop van Calleeuws imperium bracht zo'n 13 miljoen op.





Decadente levensstijl

Het Openbaar Ministerie hekelde gisteren de decadente levensstijl van Calleeuw, zijn echtgenote en zijn schoonouders op kosten van de maatschappij.





"Bij een eerste huiszoeking in 2013 vonden we vierhonderd handtassen van dure merken zoals Louis Vuitton, Gucci en Dior. In de kluis zat 800.000 euro cash", aldus de procureur. Uit navraag bij winkels bleek dat echtgenote Dominique samen met haar moeder om de paar maanden voor minstens 40.000 euro kleren kocht die ze - uiteraard - cash betaalden. Midden 2015 valt het gerecht opnieuw binnen bij de familie. Er waren ernstige signalen dat ze wilden vluchten naar Spanje. Bij die huiszoeking vonden speurders 86.000 euro cash. Volgens Calleeuw zelf kwam dat geld er door een loonsverhoging van 11.000 euro per maand die hij zichzelf en zijn echtgenote had gegeven.





Vier jaar cel

Het Openbaar Ministerie vordert nu een effectieve celstraf van vier jaar en tien jaar beroepsverbod voor Philip Calleeuw. Voor zijn echtgenote wordt de vordering afgezwakt naar drie jaar cel.





Zijn schoonouders riskeren elk 12 maanden cel. "Die effectieve celstraffen zijn wat ons betreft helemaal niet nodig. Mijn cliënt is burgerlijk al dood. De echte straf heeft hij al ondergaan, want al zijn bezittingen is hij kwijt", aldus meester Filip Van Hende, die de belangen van Calleeuw en zijn vrouw verdedigt. Uitspraak 28 februari.