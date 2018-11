Brugse filmmakers stellen tweede film voor 29 november 2018

02u22 0 Brugge De Brugse cineasten Stephanie Delbecque en Jelle Stroo stellen op 30 november en 2 december hun nieuwste filmproductie voor in de Cinema Lumière in Brugge.

Beide vertoningen worden bijgewoond door de ploeg van de film. Opmerkelijk: cast en crew leefden bijna 20 dagen onafgebroken op de filmset om een beklijvende langspeelfilm over een sekte te draaien. De film speelt zich af in een huis op het Franse platteland. "De grens tussen werk en ontspanning werd soms vaag, wat een unieke dynamiek opleverde", zegt Jelle Stroo. "Het had positieve effecten op de vertolkingen." Acteur Gert De la Marche, ook al uit Brugge, genoot ervan. "Mijn vriendin Julie (lid van het art department) en onze dochter van acht maanden verbleven ook op de set. Dat was heel apart."





Stroo is niet aan zijn proefstuk toe. Zijn debuutlangspeelfilm 'Egoïste' (uit 2015) schopte het tot het Beijing filmfestival en kon rekenen op uitverkochte vertoningen in Parijs en Brugge.





Hoofdrollen in 'La Deuxième' zijn weggelegd voor Julien Vieuloup, Alix Vega, Anne-Sophie Delhomme en Gert De la Marche. De soundtrack voor 'La Deuxième' werd gemaakt door de Amerikaanse componist Joe Formanek.





Morgen wordt de film om 20 uur getoond en op zondag 2 december om 11 uur. Enkel voor de laatste voorstelling zijn er nog tickets te koop via Cinema Lumière. (BHT)