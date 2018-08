Brugse ex-advocaat overleden in Zuid-Afrika 02 augustus 2018

02u45 0 Brugge De 35-jarige Pieter-Jan Staelens is zondag overleden in Zuid-Afrika. Het lichaam van de Bruggeling werd teruggevonden in zijn uitgebrande wagen. Volgens de plaatselijke politie is kwaad opzet uitgesloten. Voorlopig blijft het voor de nabestaanden onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Bruggeling Pieter-Jan Staelens is een ex-advocaat die enkele jaren geleden besloot zijn hart te volgen en samen met vrouw en drie kinderen van zestien, tien en vier jaar oud richting Zuid-Afrika te trekken. De man leerde in zijn studententijd zijn Gabonese vrouw kennen en woonde een tijdje in Kaapstad. Daarna keerden ze toch terug naar België.





Binnen het advocatenmilieu had de man een zeer goede reputatie. Als advocaat verdiepte hij zich vooral in het vreemdelingenrecht, tot hij samen met zijn gezin terug richting Zuid-Afrika trok. Pieter-Jan promootte er groene energie en verkocht onder meer windmolens. Een dag voor zijn overlijden had hij nog zijn vader aan de lijn, advocaat en stafhouder van de Brugse balie Bart Staelens. Ze hadden het over koetjes en kalfjes en over zaken. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Twee dagen later meldde de Gabonese echtgenote van Pieter-Jan het verschrikkelijke nieuws. Vader Bart weet nog steeds niet wat er juist gebeurde en is ondertussen aangekomen in Zuid-Afrika. "Ik ga op zoek naar antwoorden, al is het niet zeker dat ik die ooit krijg", aldus Bart, die een kijkje wil gaan nemen op de plaats van het ongeval.De plaatselijke politie sluit kwaad opzet uit. Wat er dan wel gebeurde, blijft nog onduidelijk. De man laat een vrouw en drie kinderen na.





(MMB)