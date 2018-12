Brugse dief net terug uit Santiago Compostela JHM

04 december 2018

Een Brugse dief is sinds vorige week na een wekenlange voettocht naar Santiago De Compostela, waardoor hij vorige maand zelfs zijn eigen proces miste. “Hij onderneemt momenteel een tocht naar Santiago De Compostella en zal enkele weken weg zitten”, sprak zijn advocaat toen. De rechter pikte meteen in: “ah, zal hij dan eindelijk zijn leven gaan beteren na dat bezoek?” N.D. staat terecht omdat hij op 5 januari in de Fnac een dure gsm en fototoestel stal en later nog eens een drone. De totale buit bedroeg 1.626 euro, geld dat de man die in de schulden zit niet heeft. “Het was net na Nieuwjaar en hij was enorm gefrustreerd door iedereen die eindejaarscadeautjes kon kopen en hij niet”, sprak zijn advocaat. N.D. riskeert er 12 maanden cel en een geldboete voor. Vandaag was hij terug van zijn voettocht om aan de rechter nu zelf te vragen of hij de gunst van het uitstel onder voorwaarden krijgt. Vonnis op 8 januari.