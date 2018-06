Brugse dames delen B&B-droom SAINT-GEORGES EN LA MAISON DE NATHALIE IN 'MET VIER IN BED'

22 juni 2018

03u00 0 Brugge West-Vlaanderen boven volgende week in het VTM-programma Met Vier in Bed, want vier B&B's uit de provincie krijgen extra aandacht. Twee daarvan zijn Brugs. Voor Nathalie en Stéphanie Bettens en voor Mieke Assen is dit dé kans om hun zaken voor te stellen.







Nathalie Bettens (48) volgde een horecaopleiding en runde 11 jaar lang haar eigen brasserie Soeur Sourire in Brugge. Twee jaar geleden zocht ze een nieuwe uitdaging. Dat werd uiteindelijk bed and breakfast La Maison de Nathalie in een groot, gerenoveerd herenhuis in Molenmeers, een zijstraat van de Langestraat. Nathalie opende de zaak anderhalf jaar geleden, nadat ze eerst nog moest vechten tegen borstkanker. Nu is ze weer gezond en kan ze ook rekenen op hulp van dochter Stéphanie (21). Zij volgt nog een lerarenopleiding, maar steekt nu en dan een handje toe. "De troeven van mijn zaak? De ligging in de eerste plaats, zo vlak bij het historische centrum, maar ook de rustig gelegen kamers. Ik heb er drie. Die verhuren we meestal aan toeristen. Ze komen van heinde en verre naar hier", zegt Nathalie.





Verwennen

De eigentijdse suites, met alle luxe, zijn vernoemd naar toeristische trekpleisters uit de directe omgeving, zoals de 17de-eeuwse Sint-Annakerk en de gezellige Spinolarei. "Ik hou ervan om mensen in de watten te leggen", zegt ze. "Daarom ook is dit voor mij een droom die uitkomt. Verwennen mag je echt letterlijk nemen, want niet alleen de kamers moeten perfect zijn, ook het ontbijt is voor mij erg belangrijk. Het assortiment is altijd dagvers mét producten uit de streek." Brugge gooit nog een extra troef op tafel, want ook Mieke Assen mag haar zaak aan het grote publiek voorstellen. De van origine Nederlandse vrouw runt bed and breakfast Saint-Georges in de Stijn Streuvelsstraat.





Extravagant

De drie kamers zijn ingericht met brocantemeubels en een beetje extravagant. "Ze weerspiegelen de glorietijd van het oude Brugge", vertelt ze. "Vroeger was ik stewardess op luxejachten en tijdens één van die reizen kwam ik terecht in Brugge. Ik was op slag verliefd. Toen Saint-Georges een nieuwe uitbater zocht, heb ik niet getwijfeld. Dit is trouwens ook wat ik het liefste doe: gasten ontvangen. De naam van de B&B heb ik behouden, want die verwijst naar de patroonheilige van de reiziger." Voor beide dames is er één rode draad: ze hebben met hun B&B een droom zien uitkomen. Die droom delen ze vanaf maandag op VTM, waarin nog twee logeeradresjes uit de provincie aan bod komen. Wie de bed and breakfast van Nathalie wil leren kennen, stemt woensdag af op VTM. Saint-Georges komt een dag later aan bod, telkens vanaf 21 uur.