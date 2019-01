Brugse dakloze breekt in en steelt tientallen goederen JHM

22 januari 2019

13u18 0 Brugge Een 27-jarige dakloze Bruggeling heeft bij minstens 6 feiten van diefstal of inbraak tientallen goederen gestolen. K.T. sloeg meermaals toen in de nacht van 26 augustus vorig jaar en 12 oktober.

Er stelden zich in totaal drie slachtoffers burgerlijke partij. “Bij ons brak hij binnen door over de tuinomheining te klimmen en naar de garage te gaan”, klonk het. “Daar stal hij een vier weken oude koersfiets en dronk enkele flesjes sterk bier leeg. Enkele andere gooide hij kapot op de grond.” Zij vragen 2.309 euro. Bij een ander slachtoffer maakte K.T. op 12 oktober heel wat meer buit. “Hij drong ons his binnen en ging met heel wat goederen aan de haal. Hij stal een damesfiets, nog twee andere fietsen, de huissleutel, een rugzak, een Playstation, een Chromecast, heel wat spelletjes, een Senseo, een grastrimmer en kledij.” Slachtoffer E. vraagt 755 euro terug. Bij P. tenslotte werd op 26 augustus ook een koersfiets gestolen in een garage. De man knipte er met de tuinschaar het slot door. “Wij vragen hiervoor ook 300 euro morele schade want onze twee kindjes hadden na de inbraak heel wat schrik”, sprak P. De procureur eist voor de man 18 maanden cel, te meer hij eerder al werkstraffen kreeg voor gelijkaardige feiten maar gewoon verder ging. De advocaat van K.T. vroeg om een straf met voorwaarden. “Alles is terug te brengen tot het feit dat hij als 18-jarige op straat werd gezet. Hij heeft nu een alcohol- en drugsprobleem en steelt daarom.” Vonnis op 26 februari.