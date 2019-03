Brugse burgemeester wil dat dolfinarium blijft: “We stellen ons toch ook geen vragen bij een olifant in de zoo?” Mathias Mariën

25 maart 2019

15u41 0 Brugge De toekomst van het dolfinarium verdeelt ook het Brugs stadsbestuur. Bevoegd schepen Mathijs Goderis (sp.a) is al langer voorstander van een uitdoofbeleid, al benadrukt hij dat het vooral een persoonlijk standpunt is. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wil dan weer dat het dolfinarium gewoon openblijft. “Het is een toeristische trekpleister, maar de dieren worden er bovenal fantastisch goed verzorgd. We stellen ons toch ook geen vragen bij een olifant in de zoo of duiven die van Barcelona naar Brugge vliegen”, aldus De fauw.

Blijven de dolfijnen of niet? De kwestie zal wellicht nog maanden-, mogelijk zelfs jarenlang aanslepen. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil, zoals eerder te lezen was in de maandagkrant, het Brugs dolfinarium liever zo snel mogelijk dicht en pleit voor een uitdoofbeleid. In praktijk betekent dat eigenlijk de doodsteek voor de dolfijnenshows. De uitspraken van Weyts zorgden meteen voor heel wat ophef. Er zijn voor- én tegenstanders van zijn idee. Zo blijkt uit een poll op HLN.be – waar ruim 5.000 lezers hun stem uitbrachten – dat 54 procent voorstander is van een verbod op dolfinaria. De balans helt dus slechts zeer licht over naar de ene kant, wat bewijst dat het om een gevoelige en moeilijke beslissing gaat.

Beleidsnota

De kwestie verdeelt niet alleen de bevolking, maar óók het Brugs stadsbestuur. Bevoegd schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis (sp.a) liet op sociale media duidelijk verstaan voorstander te zijn van de wens van Ben Weyts. Al benadrukt hij dat het om een persoonlijk standpunt gaat. Kan moeilijk anders, aangezien de toekomst van het dolfinarium - het enige overgebleven in Vlaanderen – eigenlijk de steun geniet van het Brugs schepencollege. “Tijdens het opmaken van het beleidsplan werd de huidige werking al besproken. De meerderheid van het schepencollege besliste toen om een uitdoofscenario niet te steunen”, bevestigt burgemeester Dirk De fauw, die meteen vraagtekens zet bij de hele heisa. “De dolfijnen worden op een heel correcte manier behandeld in het Boudewijn Seapark. Ik ken zelf een dierenarts die er werkt en die mensen doen echt wel al het nodige. Die dolfijnen zijn bovendien niet weggeplukt uit een oceaan en zijn opgegroeid in dolfinaria. Ze worden wellicht beter ‘gesoigneerd’ dan in het wild.” De burgemeester ziet dan ook geen graten in het voortbestaan van het dolfinarium. “Als mensen zich hier vragen bij stellen, moeten we dat dan ook doen bij dieren in de Zoo van Antwerpen? Of duivenmelkers die hun duiven van Barcelona naar Brugge laten vliegen?”

Toerisme

Het Boudewijn Seapark is bovendien een niet onbelangrijke trekpleister voor het toerisme in de Breydelstad. “Het klopt dat er bussen worden ingelegd en dat een gunstig effect heeft op het toerisme. Maar op zich maakt dat geen verschil. Het belang van de dieren staat voorop. We willen als stad veel doen voor het dierenwelzijn, maar in dit geval steunen we de uitspraken van de minister niet”, besluit burgemeester De fauw.