Brugse brandweerlui geven les in Nepal FIREFIGHTERS 4 NEPAL LEREN BEVOLKING VLAMMEN BESTRIJDEN SIEBE DE VOOGT

30 november 2018

02u25 0 Brugge De Firefighters 4 Nepal zijn opnieuw thuis na een twee weken lange trip naar Nepal. Een plezierreisje was het niet, want samen met 12 collega's uit heel Vlaanderen gaven drie Brugse brandweermannen een intensieve opleiding aan de Nepalese inwoners. "De dankbaarheid van die mensen is niet te beschrijven", vertelt Edward Savat.

De Firefighters 4 Nepal is een vzw met in totaal 17 Vlaamse brandweermannen. Allen hebben ze dezelfde missie: hun Nepalese collega's en de inwoners van het Aziatische land opleiden om zo efficiënt mogelijk branden te bestrijden. De tickets voor de reis en verblijfskosten ter plaatse betalen ze volledig zelf. Meer dan twee weken geleden stapten de Brugse brandweermannen Edward Savat, Christophe Cocquyt en Tom Sinnaeve op het vliegtuig richting Azië. Normaal zou ook hun maat Yves Vermeulen meereizen, maar hij moest noodgedwongen thuisblijven door een ongeval. Sinds dinsdag zijn de drie opnieuw thuis. "Het werd een onvergetelijke tocht", vertelt Edward, die anderhalf jaar geleden al deelnam aan de eerste reis richting Nepal. "Deze editie was grootser. Terwijl we vorig jaar nog enkel een verkorte basisopleiding gaven aan de Nepalezen, gaven we nu in totaal drie opleidingen verspreid over vijf dagen. We leidden in totaal een zestigtal inwoners op. We gaven hen de gebruikelijke basisopleiding, maar leerden hen daarnaast ook een binnenbrand bestrijden in een container. Daarnaast leidden we de Nepalezen op om adembescherming gebruiken. We hebben met onze vzw een container met in totaal 13 ton materiaal laten verschepen. Het ging onder meer om beschermingskledij, persluchtflessen en helmen. Het was een huzarenstukje om de container in Nepal te krijgen, maar het is ons toch maar gelukt."





Armoede

De Brugse brandweermannen zijn moe na hun trip, maar deden naar eigen zeggen enorm veel levenservaring op.





"Naast de opleidingsdagen zijn we ook de bergen ingetrokken. Nepal is één van de armste landen ter wereld, maar weinig mensen weten dat. We bezochten onder meer een bergdorpje. De mensen hadden er niets, maar waren er enorm blij. De dankbaarheid bij de inwoners daar, valt niet te beschrijven. Het is iets wat we in het Westen niet kennen. Naast het land is dat één van de dingen die we nooit zullen vergeten."





Firefighters 4 Nepal is een vzw en is dan ook volledig afhankelijk van fondsenwerving. Alle acties zijn te volgen via hun website www.f4n.be. "Onder meer de collega's van Brussels Airport lanceren binnenkort een kookboek, waarin gerechten afgewisseld worden met info over de brandweer. Mensen kunnen ook acties voor ons organiseren in het kader van de Warmste Week. Of we volgend jaar opnieuw naar Nepal trekken? Door de enorme voorbereiding zal het wellicht 2020 worden. Eerst willen we nog even bekomen van deze editie. Die was een groot succes, dankzij de enorme inzet van ons team."