Brugse brandweer stelt jeugdkorps voor: 25 jongeren gaan uitdaging aan Mathias Mariën

15 januari 2019

08u44 0 Brugge Het Brugs brandweerkorps heeft op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie de jeugdbrandweer voorgesteld.

25 jongens en meisjes zullen de komende maanden en jaren de kneepjes van het vak leren. “Het is een mooie opstap naar een échte job bij de brandweer. Bovendien is het een nuttige tijdsbesteding en leren jongeren de nodige discipline”, liet brandweerkapitein Jeroen Bonte eerder verstaan. De jonge brandweerlui zijn tussen de 12 en 18 jaar. De volledige opleiding bestaat uit een reeks leuke en uitdagende oefeningen op maat. De jongeren leren zo stap voor stap de kneepjes van het vak. Extra voordeel: wie uiteindelijk professioneel brandweerman of - vrouw wil worden, kan door de vooropleiding sneller aan de slag. Ook voor de brandweer zelf heeft de jeugdwerking voordelen. Op die manier kunnen ze jongeren warm maken voor een job. En dat is nodig, want steeds meer brandweerkorpsen hebben een tekort aan vrijwilligers.