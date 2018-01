Brugse brandweer rukt uit voor 'vermiste' vrouw... die thuis zit bij familie MMB HA

25 januari 2018

02u42

Bron: Eigen berichtgeving 3 Brugge De Brugse brandweer is gisteravond uitgerukt voor een jonge vrouw die ter hoogte van de Kruispoortbrug in het water zou beland zijn. Uiteindelijk bleek ze gewoon thuis bij familie te zitten...

De brandweer kreeg de verontrustende melding omstreeks 20.30 uur binnen. Een jong koppel had ruzie gekregen, waarna de vrouw wegliep. De ongeruste vriend kon haar niet meteen terugvinden, waarna hij vreesde dat de vrouw in het water van de ringvaart was beland. De brandweer snelde met duikers ter plaatse, maar had geen enkel aanknopingspunt waar het slachtoffer in het water zou beland zijn.

Een interventie bleek uiteindelijk niet nodig. De politie trof de 'vermiste' vrouw gewoon thuis aan bij familie. Eind goed, al goed. Al zal het jonge koppel waarschijnlijk nog heel wat te bespreken hebben.