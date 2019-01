Brugse brandweer rukt uit voor CO-melding in flatgebouw: metingen negatief Mathias Mariën

21 januari 2019

De brandweer van Brugge is maandagavond uitgerukt voor een melding van een defecte verwarmingsketel in de Sint Arnolduslaan.

Het waren de bewoners van de tweede verdieping van een flatgebouw die de hulpdiensten belden. Met de recente gebeurtenissen in Veurne en Gent, waar de voorbije dagen drie mensen stierven door CO-vergiftiging, in het achterhoofd wilden ze geen enkele risico nemen. De brandweer kwam ter plaatse en voerde een grondige controle en metingen uit. Uiteindelijk konden ze geen CO vaststellen. De verwarmingsketel werd buitenwerking gesteld en zal door een specialist hersteld moeten worden. Het is vooralsnog niet duidelijk waarom de ketel in alarm ging.