Brugse beiaard brengt zondag eerbetoon aan vermoorde burgemeester van Gdansk Bart Huysentruyt

19 januari 2019

12u13 0 Brugge De Brugse beiaard brengt zondag om 11 uur een stuk van de Poolse componiste Kataryna Kwiecien-Dlugosz, als steun aan de Poolse stad Gdansk. Hun burgemeester Pawel Adamowicz werd er onlangs neergestoken.

Pawel Adamowicz heeft de afgelopen twintig jaar meegewerkt aan de opstart van een ongekend rijke beiaardcultuur in Gdansk, met onder meer maar liefst drie beiaarden, een beiaardopleiding en een succesvol wereld beiaardcongres in 2006. De Poolse beiaardiers zijn in diepe rouw en vragen aan de beiaardwereld steun in de vorm van de uitvoering van een nieuw beiaardwerk ‘Epitafium’ dat bij zijn overlijden werd geschreven door de Poolse componiste Katarzyna Kwiecien-Dlugosz.

“Pawel was burgemeester van een Hanzestad zoals Brugge”, zegt collega-burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Democratie lag hem na aan het hart. Hij is zes keer herkozen als burgemeester en is nu op een gruwelijke wijze vermoord. Dit is een aanslag op de democratie. Ook onze stadsbeiaardier Wim Berteloot zal van zich laten horen.”

