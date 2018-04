Brugse band in halve finale Portugese talentenjacht 19 april 2018

De band Brantner staat in de halve finale van de talentenwedstrijd EDP Live Bands in Portugal. Onder de leden van de band is ook de van oorsprong Brugse Evita Brantner, echtgenote van Marco Brantner. Ze wonen in een klein dorpje Caminha in het noorden van Portugal. "De drie bands met de meeste stemmen gaan direct door naar de finale. Een jury, met onder meer een vertegenwoordiger van Sony Music, kiest nog eens vijf finalisten", zegt Evita. De winnaar mag optreden op Nos Alive, een festival in Lissabon en Mad Cool Festival in Madrid. Ze mogen ook een album opnemen onder de vlag van Sony Music. (BHT)