Brugse afvalophaler (24) vindt iPhone tussen afval en verkoopt onbruikbaar toestel verder: 8 maanden cel geëist Jelle Houwen

18 april 2019

Een 24-jarige vuilnisophaler uit Brugge riskeert 8 maanden cel en een boete omdat hij tussen het afval dat hij moest sorteren een iPhone 7 vond, die meenam naar huis en verkocht op tweedehands.be. De man moest op zijn werk het vuilnis sorteren en trof daar begin november tot zijn eigen verbazing een iPhone 7 aan, in goede staat. Hij gaf de vondst niet aan bij de politie en wordt daar enerzijds al voor vervolgd. Hij nam het toestel mee naar huis en kreeg die aan de praat. Daar resette hij het toestel en bood hem te koop aan voor 250 euro. Omdat een koper meteen geïnteresseerd was en wou afspreken aan de Carrefour om de deal te sluiten nam hij genoegen met 140 euro. De jongeman had immers schulden en wou die afbetalen. Maar eenmaal thuis kreeg de koper de GSM niet aan de praat omdat er tal van codes nodig waren. Hij contacteerde de vuilnisophaler opnieuw, die nadien niet meer reageerde, en stapte dan naar de politie. Eerst werd gedacht dat de jongeman het toestel gestolen had maar hij gaf toe die in het vuilnis te hebben gevonden. Hij wordt anderzijds ook vervolgd wegens oplichting via tweedehands.be. De jongeman vraagt echter de vrijspraak: “ik dacht dat ik gevonden ‘afval’ mocht houden en wist niet eens dat het toestel niet zou werken. Ik ken niets van een iPhone”, klonk het. Vonnis op 23 mei.