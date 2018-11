Brugsche Tafel gaat helemaal veganistisch 08 november 2018

02u23 1 Brugge Restaurant De Brugsche Tafel kiest resoluut voor plantaardige gerechten. De zaak van Charlotte Corveleyn en Paul Vande Weghe is zo het eerste echte veganistische restaurant in Brugge.

Paul Vande Weghe (48) runde samen met zijn broer tien jaar lang een sportwinkel in Blankenberge. Vijf jaar geleden startte hij op de Mallebergplaats samen met zijn vrouw Charlotte Corveleyn (34) De Fonduetafel op. Charlotte was veertien jaar lang hotelverantwoordelijke in Charlie Rockets. "In die tijd was een louter veganistisch restaurant niet gelukt", denkt het koppel. "Pas de laatste jaren is de mentaliteit bij de mensen veranderd. Langzamerhand zijn we vegetarische schotels beginnen aanbieden, omdat de vraag groter werd. Nu draaien wij het roer volledig om en zijn al onze gerechten plantaardig. Er komen noch vlees noch vis noch zuivelproducten aan te pas." Beide zaakvoerders zijn overtuigde veganisten. "Om drie redenen", zegt Charlotte. "Eerst en vooral het dierenwelzijn, plantaardig eten is gezonder en door geen vlees meer te eten draag ik mijn steentje bij tegen de opwarming van de aarde. Iedereen wordt er beter van. Veganisme is de toekomst."





Op de menukaart staan onder meer wafels, lasagne, burgers, sushi en risotto, allemaal veganistisch. "En de smaak is minstens evenwaardig aan de alternatieven", maken de uitbaters zich sterk. (BHT)