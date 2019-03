Brugs Witbier verovert Zuid-Korea: “Ze zijn er dol op” Bart Huysentruyt

25 maart 2019

16u13 0 Brugge In Seoel heeft Vlaams minister van Economie en Werk Philippe Muyters (N-VA) maandag de eerste glazen ‘Blanche de Bruges’ getapt. Brouwerij De Halve Maan mag er het bier voor het eerst verdelen.

De deal die de Brugse brouwerij sloot met verdeler BTR Commerce is beklonken in Zuid-Korea, tijdens het officiële bezoek. Ook koning Filip en koningin Mathilde zijn erbij. Brouwerij De Halve Maan was al actief op de Zuid-Koreaanse markt. Daar stroomt al sinds 2014 Brugse Zot en Straffe Hendrik uit de tapkranen. De nieuwste telg van de bouwerij, het Brugs Tarwebier, is nu ook aan een veroveringstocht bezig. “Witbieren zijn heel populair in Zuid-Korea", zegt CEO Xavier Vanneste. “We zijn pas op 1 maart gestart met het brouwen van de ‘Blanche de Bruges’. Dat bier blazen we nieuw leven in, nadat het een beetje in de vergetelheid was geraakt."

Het Brugs Witbier werd oorspronkelijk in Brugge bedacht door de familie Vanneste. De voorbije jaren werd het gebouwen door Alken-Maes. De Halve Maan wil er vooral internationaal mee scoren. De Brugse brouwerij exporteert nu al veertig procent van zijn productie naar het buitenland. In zo'n dertig landen kan je hun bieren al drinken.