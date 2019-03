Brugs stadspersoneel krijgt 20 elektrische fietsen ter beschikking (maar alle dienstwagens blijven voorlopig in gebruik) Bart Huysentruyt

18 maart 2019

14u50 0 Brugge De stad Brugge investeert in twintig elektrische fietsen voor haar personeel. De fietsen moeten op termijn de dienstwagens vervangen.

“Met de aankoop van zestien elektrische dienstfietsen en vier elektrische cargofietsen voor verschillende stadsdiensten willen we maximaal inzetten op duurzame dienstverplaatsingen en leveringsmethodes”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “We rekenen op het gunstig effect dat dit zal hebben op de werknemers: van de auto naar de fiets.” De fietsen dienen voor dienstverplaatsingen, niet voor woon-werkverkeer. “Maar misschien krijgen medewerkers wel de smaak te pakken en verkiezen ze de fiets boven de auto om naar het werk te komen”, hoopt schepen van Personeel Martine Matthys (CD&V). “Door het beschikbaar stellen van deze elektrische dienstfietsen wordt ook de druk op een uitbreiding van het wagenpark verlaagd. In een latere fase en na een positieve evaluatie kunnen we het wagenpark stapsgewijs afbouwen.”