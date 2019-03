Brugs stadsbestuur begint aan lange reeks buurtbezoeken: “Reacties zijn zeer positief” Mathias Mariën

24 maart 2019

12u19 0 Brugge Het Brugs stadsbestuur is zondagochtend begonnen aan hun ‘ronde van Brugge’. De nieuwe coalitie bezoekt de komende maanden 24 wijken en wil zo de band met alle inwoners versterken. Dudzele was als eerste aan de beurt. “De reacties zijn zeer positief. De mensen zijn blij dat wij als stad naar hén toekomen”, zegt een enthousiaste burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Een glaasje wijn of Brugse Zot in de hand, een losse babbel en kinderen die zich vermaken op een speelpleintje: de eerste tussenstop van het stadsbestuur leek bij momenten meer op een feestje dan een ‘officiële bijeenkomst’. En laat net dat de bedoeling zijn van de nieuwe Brugse beleidsploeg. Tussen pot en pint willen ze ontdekken wat er leeft bij de bevolking en hun eigen beleidsplan op een ontspannen manier toelichten. In Dudzele kwamen zondagochtend zo’n 150 inwoners opdagen. “Het bewijs dat er nood is aan initiatieven zoals deze”, zegt De fauw.

Positieve reacties

De fauw en zijn ploeg willen de ‘ronde van Brugge’ doen omdat uit de vorige Stadsmonitor bleek dat de Bruggeling maar weinig vertrouwen had in het stadsbestuur. “We willen de banden weer aanhalen”, zegt de nieuwe burgemeester. “De eerste reacties zijn zeer positief. De mensen zijn blij dat wij als stad naar hén toekomen.” Na het officiële gedeelte waarin de beleidsploeg de krijtlijnen met 515 punten voor de komende legislatuur uitlegde, volgde een receptie waarin de burgemeester en schepenen opvallend ontspannen én open waren. “Het voelde helemaal niet als een politieke boodschap. Er heerste een enorm gemoedelijke en losse sfeer. Wat ons betreft was dit een zeer geslaagd initiatief”, zeggen Paul en Christine. Een stelling die door quasi alle aanwezigen werd bevestigd. Het stadsbestuur voorzag voor de bewoners ook mogelijkheid om op diverse laptops en tablets hun persoonlijke bezorgdheden bekend te maken. “Dat gaat dan vaak over kleinere zaken zoals extra vuilnisbakken die moeten geplaatst worden in een bepaalde wijk. Maar ook dat is voor ons belangrijk om te weten. De administratieve diensten hebben beloofd om van de verwerking prioriteit te maken”, aldus burgemeester De fauw.

Nog 23 te gaan

De burgervader en zijn schepencollege hebben alvast drukke maanden voor de boeg. Tussen vandaag en 7 juli volgen nog 23 bezoeken aan Brugse wijken. “Het succes van de eerste tussenstop geeft ons alvast motivatie om onze ronde verder te zetten”, zegt De fauw nog. Tijdens elk buurtmoment kunnen ook kinderen en jongeren hun ei kwijt. De jeugddienst zorgt voor een apart programma. De planning van alle buurtmomenten vind je op www.brugge.be/buurtaandebeurt.