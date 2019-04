Brugs koppel pakt uit met nieuwigheid in Franse ‘Board & Breakfast’: surfvakantie met mobilhome Mathias Mariën

15u03 0 Brugge Ine Schuurmans en Bruggeling Anton Desmedt baten al negen jaar een ‘Board & Breakfast’ uit vlak bij de Europese surfmekka’s Hossegor en Biarritz in het zuiden van Frankrijk. Om iedereen de surftrip van zijn dromen aan te bieden, stellen ze verschillende formules voor en daar komt nu de ultieme roadtrip met een mobilhome op maat bij. “Mensen kunnen zo een zorgeloze en onvergetelijke surfvakantie beleven naar keuze”, zegt Anton.

Ine en Anton deden jarenlange ervaring op bij Surfers Paradise in Knokke-Heist toen ze negen jaar geleden besloten om hun toekomst verder uit te bouwen aan de Frans-Atlantische kust. Ze hadden een dubbel doel voor ogen: zelf veel surfen én gasten verwelkomen in hun ‘Board ’n Breakfast’ om hen een mooie surfervaring te bieden. “Voor ons was Surfers Paradise de beste plek om ervaring op te doen om dit project te doen slagen”, vertelt Anton. “Frank Vanleenhove (zaakvoerder van de Knokse surfclub, red.) toonde ons hoe je hard werken kan combineren met je dromen nastreven. Bovendien leerde hij ons om zeker voldoende tijd over te houden voor onze passie: surfen.”

Roadtrip

Board ‘n Breakfast was meteen een groot succes. Ine en Anton breidden jaar na jaar hun aanbod uit. Op je eentje met enkel ontbijt, als koppel of in groep met fietsen en surfles inbegrepen, in een gedeelde kamer, met twee en een baby in een privéchalet of met de hele familie in een villa met buitenkeuken en zwembad ... Alles was mogelijk. Nu komt daar de mogelijkheid tot roadtrip mét aangepaste mobilhome bij. “Al sinds de tijd van de populaire Volkswagenbusjes is de ultieme surfreis een roadtrip van het ene strand naar het andere”, zeggen Ine en Anton. Het koppel besloot daarom een nieuw concept te bedenken voor hun B&B. “Een mobilhome brengt je in alle vrijheid naar prachtige plekken waar je niet hoeft aan te schuiven. Zo kunnen mensen ontwaken op de eerste rij met zicht op de golven.” Daarom biedt het avontuurlijke koppel vanaf nu een ‘mobilhomepakket’ aan. “Mensen hoeven je geen dure mobilhome meer te huren in België om dan kostbare tijd te verliezen met het inladen en reizen naar hun surfbestemming”, legt Anton het grootste voordeel uit. “De surfers komen met de wagen, de trein of het vliegtuig tot bij onze B&B. Daar zal hun volledig uitgeruste mobilhome klaarstaan voor een onvergetelijke surfvakantie.” Ze beslissen zelf naar waar ze rijden. In het ‘mobilhomepakket’ zijn twee surfboards en alle nodige EHBO-materiaal inbegrepen. Anton en Ine zijn er rotsvast van overtuigd dat hun concept zal aanslaan bij de avonturiers. Alle info en prijzen zijn terug te vinden op: www.boardnbreakfast.com/mobilhome/