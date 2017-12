Brugs gezin helpt opdienen voor kansarmen 02u26 0 Benny Proot De familie vrijwilligers: Greet (mama), Noor, Timon, Kürt (papa) en Lies stonden klaar voor Poverello. Brugge Een honderdtal kansarmen heeft gisterenmiddag genoten van een heerlijk kerstdiner bij Poverello.

De prijs voor meest hartverwarmende personen van de dag was snel bekend: de meer dan twintig vrijwilligers die hun eigen kerstfeest opofferden om te komen koken en opdienen voor de kansarmen.Greet en Kürt zetten zich al enkele jaren in voor het goede doel. Om hun kinderen de juiste waarden mee te geven, kwam het Brugse koppel zich gisteren voor het derde jaar op rij inzetten voor het goede doel. Mét Lies (18, Timon (17) en Noor (13) aan hun zijde. "Eigenlijk zien we dit als een gezinsactiviteit", vertelt Kürt. "Puberende kinderen allemaal samen krijgen, is geen evidente opdracht. Bovendien geeft het ons veel voldoening als we als gezin iets kunnen terugdoen voor mensen die het minder goed hebben. Ook de kinderen doen het met veel plezier." In de keuken schoten ze ter hulp waar nodig. Kok Rita (68) leidde daar alles in goede banen. "Het is een lekker menu, al zeg ik het zelf", lacht ze. Geef haar maar eens ongelijk met een duo van paté, tomatensoep, everzwijnenragout en een ijsje op het menu. (MMB)