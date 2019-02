Brugs burgemeester ongerust om opening legale cannabiswinkel vlakbij scholen: “We controleren grondig of regels worden nageleefd” Bart Huysentruyt

25 februari 2019

14u59 0 Brugge Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vraagt aan de politie om de nieuwe cannabiswinkel Veni Vici in de Noordzandstraat in de gaten te houden. De winkel opende vorige vrijdag de deuren in een drukke winkelstraat. “Verbieden kunnen we niet, maar we controleren wel of alle regels gerespecteerd", zegt De fauw.

Na onder andere Kortrijk en Roeselare kan je nu ook in Brugge legaal cannabis kopen. Gunther Van den Brande opende zopas Veni Vici in de Noordzandstraat. “Onze planten bevatten geen bijna THC, wat betekent dat je er niet high van wordt. Daarom is de verkoop ervan compleet legaal”, zegt de uitbater. Waarvoor de cannabis dan wel dient? Het product zou volgens wetenschappelijk onderzoek nuttig zijn als pijnstiller bij chronische pijn, maar zou ook nuttig zijn voor de behandeling van diverse symptomen van multiple sclerose (MS). Cannabisolie zou verder een gunstig effect hebben bij bepaalde vormen van epilepsie.

Uit Italië

De gedroogde cannabisproducten worden verkocht aan 10 of 12 euro per gram. De naam van de zaak ‘Veni Vici’ is Latijn voor ‘ik kwam en ik overheers’. Het verwijst naar de oorsprong van de planten, die gekweekt worden in een loods in Italië. Daar wordt het legaal geteeld voor medicinaal en industrieel gebruik. “We verkopen ook wel een aantal producten die ermee verwant zijn, zoals oliën en balsems.”

Scholen

Maar er heerst ook ongerustheid over de winkel. De stad Brugge houdt de uitbating in de gaten, mee op vraag van enkele nabijgelegen scholen. “Vorige week werd ik door de advocaat van de uitbater op de hoogte gebracht dat zijn cliënt een cannabiswinkel zou openen in de Noordzandstraat”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “De advocaat wees er op dat juridisch alles in orde is. Daarop heb ik aan schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) gevraagd of er een vergunning nodig is voor deze uitbating. Aangezien er geen functiewijziging voor het pand wordt doorgevoerd en ook geen grondige verbouwing plaatsvindt, is er geen omgevingsvergunning nodig.” Met andere woorden: de stad kan er weinig tegen inbrengen.

Justitie

“Ik heb aan de korpschef gevraagd of we de opening van de winkel konden verhinderen, maar een verbod is niet mogelijk", zegt De fauw. “Ik heb deze kwestie nadien besproken met minister van Justitie Koen Geens. Ik vroeg of er normen opgelegd kunnen worden waardoor een dergelijke shop niet kan openen in de onmiddellijke omgeving van een school. Minister Geens liet weten dat ik hier als burgemeester niks kan aan doen, maar hij is wel van oordeel dat bij wijziging van de wetgeving de burgemeester meer bevoegdheden moet krijgen.”

De burgemeester sprak met de korpschef af om samen met de bevoegde diensten op te volgen of de uitbater zich strikt aan de reglementering houdt. Veni Vici is op weekdagen open van 13 tot 20 uur, op zaterdag van 11 tot 19 uur.