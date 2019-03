Brugs Belfort ontruimd: windmeter in alarmmodus Bart Huysentruyt

14u14 0 Brugge Door de hevige windstoten is het Brugs Belfort ontruimd. Zo'n vijftig bezoekers werden verzocht naar buiten te gaan.

Het Belfort van Brugge is 83 meter hoog en dus een stevige windvang. “Tijdens de bespeling van het orgel tussen 11 en 12 uur bleek de wind eerst nog een bondgenoot”, zegt beiaardier Wim Berteloot. “Op een bepaald moment voelde je de toren mee wiegen met de wind; Dan krijg je het gevoel dat je in een boot zit. De windmeter van de toren ging in alarmmodus. Om 12 uur is dan ook beslist om de bezoekers te evacueren. Ook de mensen in de wachtrij moesten naar buiten.” Raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) reageerde al: “Het is de enige juiste beslissing. In de toekomst moeten we toch eens nadenken over nocturnes en ochtendlijke openingsuren in dit meest bezochte museum.”