Brugs bedrijf mag nieuw museum in Azerbeidzjan ontwerpen Bart Huysentruyt

27 maart 2019

18u13 0 Brugge Het Brugs bedrijf AlfaVision heeft een miljoenenproject binnengehaald. In Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, zal AlfaVision ‘Baku Khan’s Palace’ ontwerpen en inrichten. Het gaat om een nieuw museum over de oude binnenstad. In ons land verleende het bedrijf al zijn medewerking aan Historium in Brugge en C-Mine in Genk.

AlfaVision is een relatief jong bedrijf met zo’n twintig vaste medewerkers en hoofdzetel in Brugge. Vier jaar geleden richtte ingenieur Hans Vandamme het bedrijf op. Daarvoor was hij actief op de Virtual Reality-afdeling van Bekaert. Hij had zijn kennis toen al aangewend om het nieuwe museum Historium op de Markt in Brugge mee vorm te geven. Andere musea in Vlaanderen toonden interesse om ook iets met virtuele realiteit te doen. AlfaVision werkte nadien onder meer voor C-Mine in Genk en het Afrikamuseum in Tervuren. En nu lonkt ook het buitenland.

Ontmoeting

Na de realisatie van een virtual reality-beleving in een Oostenrijks kasteel, mag het bedrijf nu naar Azerbeidzjan. Hoe dat gekomen is? Op een internationale conferentie in Istanbul was de CEO van AlfaVision gastspreker en ontmoette hij Asgar Alakbarov en Javid Kazimov uit Azerbeidzjan. “Snel bleek dat ze voor de invulling van een nieuw museum dezelfde ideeën deelden die we toegepast hadden in het Historium in Brugge", zegt Vandamme. “Terwijl het Historium de bezoeker via technologische snufjes laat kennismaken met het Brugge van de vijftiende eeuw, is het thema van Baku Khan Palace de rijke cultuur en geschiedenis van de hoofdstad van Azerbeidzjan.”

Hammam

Baku Khan Palace bestaat uit twee delen, verbonden met een tunnel. Op een oppervlakte van 750 vierkante meter wordt de bezoeker meegenomen doorheen de meeslepende geschiedenis en cultuur van Baku. Hij wandelt door gethematiseerde kamers, waaronder een Bukhara Caravanserai en een hammam, waarbij diverse zintuigen worden aangesproken met het oog op maximale beleving. “Een bijzonder aandachtspunt was het aanvoelen en respecteren van de cultuurverschillen”, zegt Hans Vandamme. “Het museumconcept bevat bijvoorbeeld een film en de filmtaal is anders dan wat wij gewoon zijn: er is een ander stijl, met andere accenten en een ander tempo. Maar dat maakt het juist boeiend en leerrijk.”

Zijderoute

Naast de gethematiseerde en tot leven gewekte historische ruimtes omvat het project ook de realisatie van een virtual reality--beleving in samenwerking met een Londens scriptwriter. Dat project zit nog in de productiefase en zal gewijd zijn aan de geschiedenis van de zijderoute en de vele religies die in Baku beleden worden.

Asgar Alakbarov, de voorzitter van het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor Baku Khan Palace, en een delegatie uit Azerbeidzjan kregen gisteren in Brugge de simulatiebeelden van het toekomstige museum te zien. “Baku is een stad in volle ontwikkeling”, zegt Alakbarov. “Dit museum past perfect in die modernisering.” De delegatie bezocht het Historium en werd nadien nog ontvangen door Carl Decaluwé, de gouverneur van West-Vlaanderen.