Brugs bedrijf maakt kunstwerk voor Braziliaanse kunstenaar 27 maart 2018

Het Brugse bedrijf Beton De Clercq werkt samen met de Braziliaanse kunstenaar Alexandre Da Cunha, in opdracht van een Brusselse galerij. Ze maken samen een sculptuur die tijdens Art Brussels, volgende maand, te zien zal zijn. "Vanuit een gemeenschappelijke passie en voorliefde voor beton hebben bedrijf en kunstenaar elkaar gevonden, zegt Dries Aneca van Beton "We willen beton in al zijn facetten op een hoger niveau brengen en afstappen van de klassieke gedachte voor toepassingen van beton. Zo snijden we ook de sector van design aan en maken we banken en sculpturen in beton die opgaan in het concept van landschap en architectuur". (BHT)