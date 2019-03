Brugges bekendste ‘sportsenior’ is niet meer: Carolus Moens op 93-jarige leeftijd overleden Mathias Mariën

04 maart 2019

11u07 0 Brugge Brugges bekendste ‘sportsenior’ is niet meer. Carolus Moens is afgelopen weekend op 93-jarige leeftijd overleden. Hij begon pas op zijn 85ste met atletiek maar verzamelde al snel tientallen medailles bij de masters. Enkele jaren geleden nog schakelde de stad Brugge hem in om senioren aan het sporten te krijgen. “We verliezen een icoon”, zegt schepen van sport Franky Demon (CD&V).

“Mensen zeggen mij dikwijls: ‘Waarom doét gij dat toch, Carolus? Zoudt ge niet meer wat wandelen en in de zon zitten?’ Ik wíl niet zitten en liggen en lui zijn. Ik wil bewegen. Ik wil iets doen wat een ander niet doet. Iets nalaten, ook - geen medailles, want die zullen mijn dochters na mijn dood toch wegsmijten. Records ook niet, want na mij zal iemand anders komen die nog beter doet. Maar herinneringen: mensen die af en toe eens terugdenken aan mij, en eens lachen bij de gedachte.” In april 2017 liet Carolus Moens in deze krant duidelijk blijken waarom hij op zijn oude dag nog aan sporten deed. Zijn opzet lijkt alvast geslaagd: de man zal voor altijd herinnerd worden als de Bruggeling die op bejaarde leeftijd het ene atletiekrecord na het andere deed sneuvelen. Zijn overlijden komt bij vrienden, familie en kennissen dan ook hard aan. Ook al was de palliatieve zorg al een tijdje opgestart, het afscheid afgelopen weekend bleef zwaar.

Brugge Records

Ook in het stadhuis van Brugge sijpelde het overlijden van de bekendste sportsenior van de stad al door. Zo postte voormalig schepen van Sport Annick Lambrecht (sp.a) al een bericht op haar sociale media. “Het ga je goed, Carolus. Zo blij je gekend te hebben”, staat er te lezen. Het bewijst dat de negentiger een enorm graag gezien figuur was in Brugge. Begin 2017 schakelde het stadsbestuur hem zelfs in om andere senioren aan het sporten te krijgen. Zo mocht Moens officieel de seniorensportacademie openen. “Sporten is een manier om andere mensen te leren kennen. Zo haal je ook ouderen uit hun isolement”, sprak Carolus destijds. Zelf had hij op dat moment al tientallen medailles verzameld bij de masters. De man verpulverde ook enkele Belgische records, waaronder die van zijn beste vriend wijlen Mieltje Pauwels - nog zo’n Brugse sportlegende. Vorige week nog wou het Brugs stadsbestuur hem huldigen als Belgisch kampioen atletiek boven de 90 jaar, maar op dat moment was Carolus al te verzwakt om persoonlijk aanwezig te zijn. Naast het sporten was Carolus ook een trotse vader van vier dochters.

Icoon

Schepen van Sport Franky Demon (CD&) spreekt vol bewondering over Carolus. “Je kan stellen dat we ene icoon verliezen”, aldus Demon. “Hij was een voorbeeld voor vele senioren om levenslang te bewegen. Het is een groot verlies voor onze stad.” Vrienden en familie zullen op donderdag 7 maart om 11 uur een laatste groet brengen aan de negentiger tijdens de uitvaart in de parochiekerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in Assebroek.