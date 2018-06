Bruggelingen zijn beste kaasproevers 21 juni 2018

02u29 0

Ze kwamen uit heel Europa afgezakt naar het Kaas Keur Concours in Den Haag, maar de deelnemers moesten toch hun meerdere erkennen in Bruggelingen Toon Sarlet en Heidi Reynaert. De 120 deelnemers aan de wedstrijd kaasproeven konden niet anders dan met lede ogen aanzien hoe zij respectievelijk de eerste en tweede prijs mochten meenemen. Hun vakkennis, opgedaan bij het Brugse bedrijf Dupont Cheese, stelde hen in staat blind twaalf stukken kaas te herkennen, het vetgehalte op te noemen en het type melk. Daarnaast moesten ze nog kunnen de warmtebehandeling en smaakbeoordeling geven.





(PROOT)