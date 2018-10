Bruggelingen trappen na naar Landuyt: verwensingen in brievenbus MMB

15 oktober 2018

11u09 12 Brugge Brugs burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) kreeg gisteren meer te verwerken dan een verkiezingsnederlaag alleen. Bij thuiskomst trof hij heel wat verwensingen aan in zijn brievenbus. “Dat waren vooral bekladde affiches of flyers met een streep door mijn hoofd”, bevestigt Landuyt. Vlak daarvoor werd hij ook al uitgescholden tijdens een live-interview voor ‘vuile klootzak’.

Het werd zo niet de beste zondag voor uittredend burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). “Ach, tijdens de volledige campagne heeft het nooit echt over de inhoud van mijn programma gegaan. Het was puur op de persoon gericht”, aldus Landuyt. De verwensingen in zijn brievenbus, nota bene na een nederlaag en het aankondigen van zijn politiek pensioen, was het trieste dieptepunt. Nochtans heeft Landuyt de voorbije zes jaar heel wat verwezenlijkt. Denk maar aan de nieuwe beurs- en congreshal die er op korte termijn komt , de vlottere bereikbaarheid van de stad. Ook het Albert I-park, de entree van Brugge, kreeg een nieuwe look. “Ik had echt wel een toekomstvisie. Maar blijkbaar ging ik iets te snel voor de meeste kiezers”, besluit Landuyt.

