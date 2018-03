Bruggeling verliest vertrouwen in bestuur OOK MINDER FIERHEID, AL MAAKT BURGEMEESTER ZICH GEEN ZORGEN BART HUYSENTRUYT

20 maart 2018

02u41 0 Brugge De Bruggeling heeft, in vergelijking met drie jaar geleden, minder vertrouwen in het stadsbestuur en is ook wat minder fier op zijn stad. Dat zijn conclusies uit de Stadsmonitor, een bevraging bij inwoners in centrumsteden. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) maakt zich geen zorgen. "Eigenlijk zijn de resultaten heel goed."

Eerst het positieve nieuws: Brugge groeide in 2017 aan tot 118.187 inwoners. Die tonen zich dik tevreden over de buurt waar ze wonen, hun woning en de veilige fietspaden. Ook het winkelaanbod valt, ondanks de toegenomen leegstand, in de smaak en 9 op de 10 Bruggelingen zijn heel tevreden over het aantal eetcafés en restaurants in hun stad. Alles samen geeft 84 procent van de bevraagde inwoners aan dat ze fier zijn op hun stad. Dat is, in vergelijking met drie jaar geleden, wel vijf procent lager maar nog altijd bovengemiddeld.





Nog goed nieuws: er heerst nauwelijks een onveiligheidsgevoel. Opvallende trends zijn het gedaalde aantal verkeersongevallen, maar anderzijds daalt ook het aantal jongeren onder de 19 jaar (22.400). Het aantal 65-plussers blijft maar toenemen tot 27.500. Verwacht wordt dat dit cijfer de komende jaren nog zal stijgen.





Minder goed nieuws is dat het vertrouwen van de Bruggeling in haar eigen stadsbestuur gedaald is van 40 tot 27 procent. Ter vergelijking: het gemiddelde percentage in Vlaanderen is 35 procent. Niet alleen is het vertrouwen in Brugge dus flink gedaald, het ligt ook een pak lager dan in andere centrumsteden. "Dit toont aan wat we elke keer opnieuw horen tijdens onze huisbezoeken: de Bruggeling is niet tevreden over het bestuur", zegt Pol Van Den Driessche, lijsttrekker bij oppositiepartij N-VA. "Er is duidelijk nood aan verandering in het stadhuis."





Alternatief

Dezelfde conclusie trekt Mercedes Van Volcem, voorzitter van de commissie Stedenbeleid in Vlaanderen en lijsttrekker bij oppositiepartij Open Vld Plus. "De Bruggeling is fier op zijn stad, maar niet op zijn bestuur. Dat zet aan tot nadenken. Deze bestuursploeg heeft de voorbije jaren geen goede indruk gemaakt op de Bruggelingen. Wij zijn het alternatief."





Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) relativeert. "Eigenlijk zijn de cijfers voor Brugge heel goed. Bewoners zijn tevreden over het parkeerplan, mobiliteit en fietsbeleid. Er is enkel een gedaald vertrouwen in het bestuur, al moet je erbij zeggen dat 50 procent van de ondervraagden geen duidelijke mening heeft gegeven. Diezelfde ondervraagden hebben bovendien ook weinig vertrouwen in de Vlaamse en federale overheid. De enquête werd afgenomen tijdens de ingrijpende werken aan de Bevrijdingslaan én 't Zand. Mogelijk heeft dat meegespeeld."