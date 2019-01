Bruggeling start online nachtwinkel: 105 producten ‘s nachts aan huis geleverd Stijn Labeur wil zo inspelen op dalend aantal nachtwinkels Mathias Mariën

10 januari 2019

12u57 0 Brugge Bruggeling Stijn Labeur levert vanaf nu de typische producten van een nachtwinkel aan huis. De ondernemer richtte een ‘online nachtwinkel’ op en rijdt vanaf 20 uur ’s avonds de stad rond met bestellingen. “Momenteel heb ik 105 producten in de aanbieding. Ik geloof dat mijn concept zal slagen”, zegt Stijn.

Alcohol, kant-en-klare maaltijden, snoep, snacks, oordopjes … Het aanbod van ‘Brugge on Delivery’ valt perfect te vergelijken met de doorsnee nachtwinkel in de streek. Net omdat het aantal échte nachtwinkels in Brugge steeds blijft dalen, kwam Stijn Labeur op het idee om een online platform op te richten. Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag is de Bruggeling beschikbaar voor bestellingen van potentiële klanten. “Op een kleine week tijd heb ik toch al een tiental bestellingen gehad. Niet slecht voor een bedrijfje dat op dit moment amper bekendheid heeft”, aldus Stijn. “Al is het zeker de bedoeling om verder uit te breiden.”

Gratis levering

Hoe het werkt? Simpel: geïnteresseerden surfen naar de website www.bruggeondelivery.com en komen er automatisch op het portaal terecht waar ze kunnen kiezen tussen meer dan 100 producten. “Daarop moeten ze hun winkellijstje samenstellen en via WhatsApp doorsturen naar mij”, vult Stijn aan. “Meteen daarna vertrek ik met de bestelling en moet de klant enkel nog de deur opendoen en betalen.” Leuk extraatje: de levering is gratis bij bestellingen vanaf 20 euro. In het andere geval wordt 5 euro aangerekend voor de kosten. “Het moet voor mij ook leefbaar blijven natuurlijk. Ik probeer zoveel mogelijk met de fiets te doen, maar voor de iets langere afstanden is er geen andere optie dan de auto te nemen.” Voorlopig is ‘Brugge on Delivery’ geopend van donderdag tot zondag van 20 tot 2 uur. “De eerste dagen was ik open tot 4 uur, maar al snel merkte ik dat de bestellingen na 2 uur volledig stilvielen. In de toekomst wil ik bekijken wat de mogelijkheden zijn om iets flexibelere uren te hebben en die aan te duiden via een speciale knop op de website. Als ik een moment vrij heb, waarom zou ik dan niet beschikbaar zijn? Het was altijd al mijn droom om iets zelfstandig uit de grond te stampen”, zegt Labeur.

Studenten

De onregelmatige uren schrikken Stijn alvast niet af. “Ik heb altijd in de horeca gewerkt en ben dat dus wel gewoon”, glimlacht hij. Blijft de vraag of er in Brugge voldoende potentieel is voor een online nachtwinkelplatform. “Daar ben ik van overtuigd, anders was ik er nooit mee gestart”, klinkt het overtuigd. Het klantenbestand tot hiertoe is alvast gevarieerd. Zo maakten al een handvol studenten die de nacht moesten doorbrengen gebruik van de webshop voor kant-en-klare maaltijden en RedBull. “De prijzen? Laat ons zeggen dat die net onder het gemiddelde van een doorsnee nachtwinkel liggen. Daar moeten klanten dus geen schrik voor hebben. Ook ijs is trouwens heel populair op late uren”, besluit Stijn.